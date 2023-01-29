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أردوغان: الذين يعتدون على القرآن يكشفون فقط عن اضطراب شخصياتهم

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أردوغان: الذين يعتدون على القرآن يكشفون فقط عن اضطراب شخصياتهم
Globallookpress
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دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس السبت، الاعتداءات التي طالت القرآن الكريم في دول أوروبية خلال الفترة الأخيرة.

وقال أردوغان في خطاب وجهه عبر اتصال هاتفي لفعالية أقامها مغتربون أتراك في العاصمة الهولندية أمستردام، إن "الله الحاكم المطلق، هو حامي القرآن الكريم"، وأضاف أن الأشخاص الذين يعتدون على القرآن "يكشفون فقط عن اضطراب شخصياتهم".

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وتابع: "أولئك الذين قرروا حماية التوراة، يكشفون عن وقاحتهم تجاه القرآن الكريم".

وفي وقت سابق أكد أردوغان أن على السويد ألا تنتظر بعد الآن من أنقرة أن تتخذ أية خطوة في إطار قبول انضمامها لحلف "الناتو"، على خلفية إحراق القرآن الكريم بستوكهولم.

وشهدت السويد والدنمارك وهولندا في الآونة الأخيرة عمليات حرق نسخ من القرآن الكريم من قبل شخصيات يمينية متطرفة.

ويقود زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي المتطرف راسموس بالودان، مؤخرا، حملة للاعتداء على القرآن في البلدان الأوروبية.

المصدر: "الأناضول"

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