مسؤولون غربيون: الوقت لصالح روسيا في أوكرانيا

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين غربيين مطلعين أن الوقت يسير لصالح روسيا في أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين قلقون من أن موسكو قد "تنتصر" في نزاع استنزاف مطول.

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وأكدت أن قرار زيادة حجم المساعدة العسكرية المقدمة إلى كييف مرتبط بهذا الأمر.

وأفادت صحيفة "صن" نقلا عن مصادر عسكرية مطلعة بأن الجيش البريطاني يطور خطة طوارئ لمنع وقوع دبابات "تشالنجر-2" في أيدي العسكريين الروس في أوكرانيا.

بينما كشفت صحيفة The Economist البريطانية أن الجيش الألماني في حالة يرثى لها أكثر من أي وقت مضى، بسبب المساعدات التي أرسلتها برلين لكييف في محاولة فاشلة لوقف التقدم الروسي في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي