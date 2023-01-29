أردوغان: علاقتي مع بوتين مبنية على الثقة المتبادلة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن العلاقات التي تربطه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، مبنية على الصدق والثقة المتبادلين، وأن العلاقات بين أنقرة وموسكو تقوم على الاحترام المشترك.

وقال أردوغان خلال لقائه بتجمّع شبابي في ولاية بيليجيك التركية: "تربطنا علاقات احترام وثقة متبادلين مع روسيا، وعلاقتي بالسيد بوتين مبنية على الصدق".

وفي وقت سابق، أشار الرئيس التركي إلى أنه في الوقت الذي هاجم فيه الجميع روسيا، حافظت تركيا على علاقاتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي