أردوغان: ماكرون شخص غير صادق

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شخص غير صادق، مشيرا إلى أن فرنسا تفقد هيبتها واعتبارها يوما بعد يوم.

ولفت أردوغان خلال لقاء مع الشباب في ولاية بيليجيك وسط تركيا، إلى أن الدول الإفريقية باتت تطلب من القوات الفرنسية مغادرة أراضيها.

يشار إلى أن حكومة بوركينا فاسو أمهلت مؤخرا القوات الفرنسية على أراضيها شهرا لمغادرة البلاد.

ويأتي هذا القرار وسط موجة من المظاهرات المستمرة منذ أشهر للمطالبة برحيل القوات الفرنسية ودعوة روسيا لدعم الجيش في مواجهة الإرهاب، حيث يتهم المتظاهرون فرنسا بالتواطؤ مع الجماعات الإرهابية، في ظل انحسار الوجود الفرنسي في إفريقيا وسط مدّ روسي جديد هناك.

المصدر: RT