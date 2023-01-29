عقد وزير الطاقة اليوناني السابق باناجيوتيس لافازانيس اليوم الأحد، المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي الجديد "الحركة الديمقراطية للتحرير الوطني" الداعم لروسيا في أوكرانيا.

وأعلن لافازانيس في صيف عام 2022 عن خطط لتأسيس حزب جديد، وكتب على ملصقه الإعلاني عبارة "روسيا على حق" والحرف Z وهو رمز العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وتم دعوة جميع الوطنيين الديمقراطيين في اليونان، بغض النظر عن آرائهم السياسية، من جميع الأطياف السياسية. من اليسار إلى الوسطيين واليمين، "باستثناء اليمين المتطرف" إلى الاجتماع التأسيسي.

تم الإعلان خلال الفعالية عن تعاون "الحركة الديمقراطية للتحرير الوطني" مع الحزب السياسي "الحركة الهيلينية للصداقة اليونانية الروسية" بزعامة يوانيس كوتسيليديس.

وجاء في بيان الحركة أن روسيا محقة في "الحرب المأساوية في أوكرانيا، والتي تتحمل الولايات المتحدة وحلف "الناتو" مسؤوليتها وحدهما، حيث سعيا إليها".

وأشار إلى أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا "مقطوعة"، وذلك يؤكد دور أوروبا كمستعمرة تابعة اقتصاديا للولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي