نولاند: يمكن تخفيف العقوبات ضد روسيا في حال انسحابها من أوكرانيا

رجحت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، تخفيف العقوبات ضد روسيا في حال سحبت موسكو قواتها من أوكرانيا.

وقالت نولاند خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الخميس: "في حال قرار روسي بإجراء مفاوضات جدية وسحب القوات من أوكرانيا وإعادة الأراضي، كنت سأرحب بتخفيف العقوبات بالطبع".

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وأضافت نولاند أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يشاطرها موقفها.

يذكر أن روسيا قد أكدت مرارا استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا، لكنها اعتبرت ذلك مستحيلا في ظل مواقف كييف الحالية وشروطها للمفاوضات.

ويأتي ذلك على خلفيةتوسيع واشنطن لعقوباتها ضد روسيا، حيث أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات إضافية ضد عدد من المسؤولين الروس، بمن فيهم نائب رئيس الحكومة، وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، وعدد من العسكريين وشركات ومؤسسات مرتبطة بمجمع الصناعات العسكرية الروسي وأشخاص وكيانات تعتبرها واشنطن على صلة بشركة "فاغنر" العسكرية الخاصة.

المصدر: نوفوستي