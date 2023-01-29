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أردوغان يهدد باتخاذ قرار "يصدم السويد"

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أردوغان يهدد باتخاذ قرار
Legion-Media
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا قد تتخذ قرارا إزاء عضوية فنلندا في حلف "الناتو"، يصدم السويد.

وقال أردوغان: "إذا لزم الأمر، يمكننا إعطاء رسالة مختلفة حول فنلندا. ستصدم السويد عندما نعطي رسالة مختلفة حول فنلندا".

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وأكد الرئيس التركي أنه على السويد ألا تنتظر بعد الآن من أنقرة أن تتخذ أية خطوة في إطار قبول انضمام السويد لحلف "الناتو"، على خلفية إحراق القرآن الكريم بستوكهولم.

وأعلن وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، تعليق مفاوضات انضمام السويد إلى "الناتو" بعد غضب تركيا من إحراق القرآن الكريم، والمظاهرات المناهضة لأردوغان في السويد.

المصدر: نوفوستي

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