وول ستريت جورنال: إسرائيل تقف وراء هجوم المسيّرات في أصفهان الإيرانية

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن إسرائيل تقف وراء هجوم المسيرات على المنشآت الدفاعية الإيرانية في مدينة أصفهان .

وقالت الصحيفة: "إسرائيل نفذت هجوما خفيا بطائرات مسيرة على منشأة دفاعية إيرانية، في الوقت الذي تبحث فيه الولايات المتحدة وإسرائيل عن إمكانيات جديدة لكبح طموحات طهران النووية والعسكرية".

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وأشارت إلى أن الحديث يدور بشكل خاص حول "التعاون العسكري الإيراني المتزايد مع روسيا" المزعوم.

وأكدت أن هذه هي "الضربة الإسرائيلية الأولى العلنية" منذ تولي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منصبه.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن مصادر استخباراتية غربية، أن غارة المسيّرات ضد إيران كانت ناجحة.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية إحباط هجوم بطائرات بدون طيار على إحدى منشأتها للصناعات الدفاعية لم يسفر عن سقوط ضحايا واقتصرت الأضرار على سقف إحدى الورش الصناعية.

المصدر: تاس