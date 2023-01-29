نائب فرنسي يدعو لضمان أمن روسيا وأوكرانيا

اعتبر عضو الجمعية الوطنية الفرنسية عن حزب "فرنسا الأبية"، مانويل بومبار، أنه من الضروري ضمان الظروف الأمنية لروسيا وأوكرانيا.

وأكد أنه لا يمكن أن يكون حل النزاع في أوكرانيا عسكريا فقط. وأشار إلى ضرورة الاستمرار في بذل الجهود الدبلوماسية.

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وقال: "من أجل تحقيق السلام، نحتاج إلى إجراء حوار، نحتاج إلى إجراء مفاوضات. هناك شروط للسلام. انسحاب القوات الروسية من أراضي أوكرانيا وتوفير الظروف الأمنية للجميع، لأوكرانيا وروسيا. أعتقد أننا بحاجة إلى السير في هذا الاتجاه. وما تبقى قرارات رمزية، والتي بحسب رأيي، لا تدفعنا إلى الأمام على طريق السلام".

وأعرب عن شكوكه في ضرورة إرسال دبابات فرنسية إلى أوكرانيا.

وصرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأحد الفائت، أنه لا يستبعد أي خيارات فيما يتعلق بإمدادات أسلحة أخرى لأوكرانيا، بما في ذلك دبابات "لوكلير".

المصدر: نوفوستي