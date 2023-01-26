نائب فرنسي يؤكد ضرورة بحث تزويد أوكرانيا بدبابات "لوكلير" قبل إرسالها

اعتبر عضو حزب اليسار الفرنسي "فرنسا الأبية"، مانويل بومبار، أن يجب بحث مسألة الإمدادات المحتملة لدبابات "لوكلير" إلى أوكرانيا في الجمعية الوطنية الفرنسية قبل إرسالها إلى هناك.

وقال بومبار ردا على سؤال حول احتمال إرسال فرنسا دبابات إلى أوكرانيا: "إذا كان علينا اتخاذ مثل هذا القرار، فلا يمكننا القيام بذلك دون بحث ذلك في الجمعية الوطنية. أعتقد أن رفع مستوى التسلح يتطلب على الأقل نقاشا ديمقراطيا في الجمعية الوطنية حتى يكون لدينا معلومات استراتيجية وعسكرية، تسمح لنا باتخاذ قرار موزون".

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وصرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأحد الفائت، أنه لا يستبعد أي خيارات فيما يتعلق بإمدادات أسلحة أخرى لأوكرانيا، بما في ذلك دبابات "لوكلير".

وأكد رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح قسطنطين غافريلوف أن تزويد الغرب لكييف بالدبابات وحتى الطائرات لن يغير الوضع على خط المواجهة.

المصدر: نوفوستي