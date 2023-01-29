روغوف: قتلى وجرحى بقصف قوات كييف جسرا في مقاطعة زابوروجيه بصواريخ "هيمارس"

أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن قوات كييف قصفت جسرا عبر نهر مولوتشنايا في مقاطعة زابوروجيه، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال روغوف: "نفذ الإرهابيون اليوم، حوالي الساعة 12:30 هجوما صاروخيا باستخدام راجمات "هيمارس" على جسر عبر نهر مولوشنايا في بلدة سفيتلودولينسكوي، في مقاطعة زابوروجيه، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين".

وأشار إلى أن الهجوم جرى أثناء تنفيذ أعمال الترميم على الجسر.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس السبت أن قوات كييف قصفت عمدا مستشفى ببلدة نوفو آيدار بجمهورية لوغانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 24، في جريمة حرب جديدة لكييف.

المصدر: تاس