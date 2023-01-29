قطر وإيران تؤكدان ضرورة الحوار الإقليمي والمفاوضات لأمن المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان خلال لقائه مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن إيران ترحب بالحوار الإقليمي و ترى المفاوضات مقدمة لبناء تعاون إقليمي مستدام.

وأضاف عبداللهيان، "رحبنا بوجهة نظر قطر تجاه التطورات الإقليمية ومن شأنها أن تساعد على تخفيف التوتر في المنطقة.. ايران ترحب بالحوار الإقليمي وترى المفاوضات و تحمل المسؤولية مقدمة لبناء تعاون إقليمي مستدام".

ورحب عبد اللهيان بدور قطر لإقامة جولة ثانية من الحوار لتسوية أزمة العلاقات مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن: "مواقفنا واضحة من الأزمة وعلاقاتنا مع روسيا ليست على حساب طرف آخر كما علاقاتنا مع أوكرانيا".

بدوره قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن ال ثاني: "تطرقنا لتعزيز الأمن الاقليمي وخفض التصعيد في المنطقة.. نرحب بالحوار على أساس احترام حسن الجوار وعدم التدخل وهذه العلاقات نريد أن نبنيها مع جيراننا".

وتابع قائلا: تحدثنا عن سوء التفاهم الحاصل بشأن اوكرانيا ونحث الاطراف للدخول في حوار لازالة سوء التفاهم.. موقف قطر من الحرب واضح و ثابت وندعوا للتمسك بمبادئ القانون الدولي ونرفض التهديد باستخدام القوة تجاه أي دولة".

المصدر: RT