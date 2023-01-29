لافروف يناقش مع نظيره الباكستاني الوضع في أوكرانيا وسوريا غدا الاثنين

قالت الخارجية الروسية، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيناقش خلال محادثات مع نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري الوضع في أوكرانيا وسوريا.

وأشارت الوزارة، إلى أن الوزيرين سيبحثان كذلك خلال المحادثات التي ستتم الاثنين المقبل، التعاون في الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون.

وأضافت الوزارة: "تتخذ موسكو وإسلام آباد مواقف متقاربة بشأن معظم قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي. ويقوم الجانبان بشكل منهجي بتوسيع التعاون في المنظمات المتعددة الأطراف- في الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون، وكذلك على أساس ثنائي".

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ومن المجالات الرئيسية للتعاون مع باكستان، ذكرت الخارجية الروسية، الحوار السياسي في شكله الثنائي وعلى المنصات الدولية، وتطوير التجارة والتعاون الاقتصادي والطاقة.

وسيناقش الوزيران، سبل تطوير التعاون في المجالات الرئيسية. وقالت الوزارة الروسية: "سيتم إيلاء الاهتمام الرئيسي لمناقشة القضايا الدولية الراهنة مع التركيز على التفاعل في إطار الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون. ومن بين المواضيع المطروحة للنقاش هناك محاربة الارهاب، إضافة الى عدد من المواضيع الاقليمية بما في ذلك الوضع في افغانستان وسوريا وأوكرانيا".

المصدر: نوفوستي