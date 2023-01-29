بدء إجلاء السفارة الأذربيجانية من طهران

بدأت إجراءات إجلاء موظفي السفارة الأذربيجانية في طهران، وذلك في أعقاب هجوم مسلح استهدف السفارة يوم الجمعة.

وتداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو يعتقد أنها تظهر إخراج ممتلكات من مبنى السفارة وتحميلها في شاحنة في ساعات الليل، استعدادا لعملية الإجلاء.

The process of evacuation of the Embassy of 🇦🇿 #Azerbaijan in 🇮🇷 #Tehran is underway after yesterday's violent attack. A cargo plane will reportedly land in Tehran to fully complete the process. pic.twitter.com/gYeZxJoBrt — Voice of South Azerbaijan (@VoiceofSAz) January 28, 2023

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وفي وقت سابق نقلت وسائل إعلام أذربيجانية عن وزارة خارجية البلاد أنه تقرر إجلاء موظفي السفارة وعائلاتهم اليوم الأحد، مضيفة أن الإخلاء سيتم عن طريق الجو.

وكان رجل مسلح ببندقية كلاشنيكوف، اقتحم صباح الجمعة نقطة الأمن التابعة للسفارة وأطلق النار، مما أدى إلى مقتل رئيس جهاز أمن السفارة، فيما أصيب اثنان من حراسها بجروح أثناء التصدي للهجوم.

المصدر: وسائل إعلام أذربيجانية