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الجيش الإسرائيلي يعلن عن استهداف مسلحين اثنين حاولا تجاوز الحدود من سوريا

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الجيش الإسرائيلي يعلن عن استهداف مسلحين اثنين حاولا تجاوز الحدود من سوريا
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قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن وحدات تابعة للجيش الإسرائيلي استهدفت "مسلحين" حاولا تجاوز الحدود من سوريا وأصاب أحدهما.

وأضاف المتحدث في تغريدة نشرها على تويتر، أن "استطلاعات جيش الدفاع رصدت صباح اليوم الأحد مسلحين يجتازان خط الحدود من الأراضي السورية نحو الأراضي الاسرائيلية ويقتربان من السياج الأمني في منطقة جنوب هضبة الجولان حيث تم استدعاء قوة عسكرية الى المكان والتي باشرت من جانبها بتطبيق أنظمة توقيف المشتبه فيهما ورصدت الإصابة".

ولفت المتحدث إلى أن الوحدات قامت بتقديم الإسعاف الطبي الأولي.

المصدر: RT

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