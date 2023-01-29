شولتس يعلن نيته مواصلة المحادثات مع بوتين

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، عزمه مواصلة محادثاته الهاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأضاف شولتس، خلال مقابلة مع صحيفة Tagesspiegel الألمانية، أنه لم يقطع اتصالاته مع الرئيس الروسي بوتين، طوال الـ 11 شهرا الماضية، وأن آخر مكالمة هاتفية بينهما كانت في شهر ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أنه سيواصل محادثاته مع بوتين لأهمية هذه المحادثات.

وتابع شولتس: "رغم اختلاف وجهات النظر بيني وبين بوتين، إلا أن محادثاتنا الهاتفية تتسم بلهجة "مهذبة"، وأكد أن ما يجري في أوكرانيا غير مقبول.

وأشار شولتس إلى أنه تطرق خلال محادثاته مع بوتين إلى عدد من القضايا، منها تبادل الأسرى، وتصدير الحبوب الأوكرانية، وملف محطة زابوروجيه للطاقة الكهروذرية.

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ونوه شولتس، بأن السؤال الأبرز في جميع المفاوضات، هو كيفية إنهاء الأزمة الأوكرانية، وإخراج العالم من الوضع الذي وقع فيه جراء ذلك، مؤكدا أن الشرط الوحيد لتحقيق ذلك هو انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تهدف إلى إنهاء العدوان الأوكراني المستمر في دونباس منذ العام 2014.

ومن جانبه أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن توريد دبابات "ليوبارد – 2" الألمانية إلى أوكرانيا سيؤثر سلبا على العلاقات الروسية الألمانية مستقبلا.

المصدر: نوفوستي