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كوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة بعواقب على مزاعم تجارة الأسلحة مع روسيا

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كوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة بعواقب على مزاعم تجارة الأسلحة مع روسيا
Sputnik
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قال كوون تشونغ جيون مدير قسم الشؤون الأمريكية في خارجية كوريا الشمالية، إنه إذا استمرت واشنطن في نشر أنباء عن تجارة أسلحة بين بلاده وروسيا، فستواجه عواقب غير مرغوبة.

وأضاف في حديث نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "قامت الولايات المتحدة مجددا بإثارة موضوع تجارة الأسلحة المزعومة عديمة الأساس، وذلك في محاولة غبية لتبرير مبيعاتها من الأسلحة إلى أوكرانيا. يجب على الولايات المتحدة أن تضع في اعتبارها أنها ستواجه عواقب غير مريحة لها حقا إذا استمرت في نشر الهراء ضد بلدنا".

ووفقا له، لو لم تقم الولايات المتحدة بدفع الناتو للتوسع نحو الشرق، منتهكة بذلك المصالح الأمنية المشروعة لروسيا، لما كان للوضع الحالي في أوكرانيا أن يحدث.

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وشدد الدبلوماسي الكوري الشمالي على أن، توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، يعتبر عملا إجراميا ويهدف إلى إبقاء الوضع الدولي في حالة غير مستقرة.

في أوائل سبتمبر، ذكرت صحيفة The New York Times، نقلا عن مصادر استخباراتية، أن روسيا قامت بشراء ملايين قذائف المدفعية والصواريخ من كوريا الشمالية.

لكن روسيا نفت دائما المزاعم التي تحدثت عن استلامها أسلحة من إيران وكوريا الشمالية.

المصدر: نوفوستي

 

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