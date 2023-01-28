المستشار الألماني يدعو لتشكيل عالم متعدد الأقطاب

دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب يتعاون فيه أكبر عدد ممكن من الدول.

وقال في حديث صحفي: "سيتبلور عالم متعدد الأقطاب أنا مقتنع تماما بذلك. في المستقبل، لن يكون هناك كتلتان، بل عدد من الدول المؤثرة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، ويجب أن يكون هذا العالم متعدد الأطراف حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من الدول من التعاون مع بعضها".

وأضاف: "أؤيد النظام القائم على القواعد، التي تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وسيادة القانون، حتى نتمكن معا من مواجهة التحديات التي تواجهنا مثل تغير المناخ والتحولات الاجتماعية والبيئية والسياسية والصحية العالمية".

المصدر: نوفوستي