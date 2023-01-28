وزير خارجية اليمن يتهم الحوثيين بالاستقواء بإيران للتهرب من التزامات السلام

اتهم وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، الحوثيين، بأنهم العائق الوحيد أمام إحلال السلام في اليمن، مشيرا إلى تعنّتهم وتهربهم من الالتزامات التي يتطلّبها السلام الشامل والعادل.

وجاءت تصريحات الوزير بن مبارك، اليوم السبت، خلال اللقاء مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن هاريس فاجن، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض تطورات الأوضاع ونتائج الجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن.

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وأكد بن مبارك على التزام الحكومة اليمنية بالسّعي نحو إحلال السلام الشامل والعادل، "وبما يكفل رفع المعاناة والكارثة الإنسانية التي تسبّبت بها الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية الإرهابية."

وأشار الوزير اليمني إلى أن "العائق الوحيد أمام إحلال السلام في اليمن هو تعنّت هذه المليشيات وتهربها من الالتزامات التي يتطلبها السلام الشامل والعادل."..

وأضاف: "ارتباط هذه المليشيات الإرهابية بالنظام الإيراني لا يهدّد فقط الاستقرار في اليمن ولكنه يمثل تهديداً يمتد لكافة دول المنطقة وللأمن والسلم الدوليين."

من جهته، استعرض السفير فاجن، مجالات الدعم المختلفة التي تقدمها الحكومة الأمريكية لليمن.

وأكد في هذا الإطار على إيلاء السّفارة أهمية خاصة لدعم العمل الإنساني وكذلك دعم الحكومة اليمنية في جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.. وجدّد موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.

المصدر: سبأ نت