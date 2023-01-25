الأمم المتحدة: نحتاج 4.3 مليار دولار لتمويل أنشطتنا الإنسانية في اليمن

أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أنها تحتاج إلى 4.3 مليار دولار لتمويل أنشطتها الإنسانية في اليمن الذي مزقته الحرب طيلة أعوام عديدة

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن الأموال مطلوبة لمساعدة 17.3 مليون شخص من الفئات الأشد ضعفا في اليمن، مشيرا إلى أنه يخطط لتقديم مساعدات عاجلة لإنقاذ أرواح 14 مليون شخص في العام 2023.

وبحسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، سيحتاج 21.6 مليون، ثلثا سكان البلاد، إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية هذا العام، انخفاضا من 23.4 مليون شخص في 2022.

وفي العام الماضي، تكلفت خطة الأمم المتحدة الإنسانية 4.27 مليار دولار لمساعدة 17.9 مليون شخص.

المصدر: "أ ب"