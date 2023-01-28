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سفير إسرائيلي: نعمل لأوكرانيا أكثر مما يعتقد لكن بالخفاء

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سفير إسرائيلي: نعمل لأوكرانيا أكثر مما يعتقد لكن بالخفاء
Sputnik
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 قال السفير الإسرائيلي الجديد في ألمانيا، رون بروزور، إن بلاده تفعل لأوكرانيا أكثر مما يعتقد الكثيرون عادة.

وزعم السفير بأن إسرائيل تعرقل وتمنع توريد الأسلحة من إيران إلى روسيا.

وأضاف السفير في حديث مع Berliner Morgenpost: "وهذا الأمر ليس بالبسيط بتاتا. الروس موجودون في سوريا. وكما تعلمون، يقوم الجيش الإسرائيلي بشكل دوري بمنع توريد الأسلحة من إيران إلى سوريا ولبنان. ويشمل ذلك الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا. لذلك نحن نساعد - وإن كان ذلك من وراء الكواليس، ولكن أكثر بكثير مما هو معروف".

وأشار إلى أنه توجد لدى إسرائيل جالية يهودية كبيرة تعيش في روسيا.

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وشدد السفير على أن ذلك من الأسباب الرئيسية لبقاء بلاده في الظل في موضوع مساعدة أوكرانيا.

وعندما سئل عما إذا كان بإمكان إسرائيل منع توريد الطائرات الإيرانية بدون طيار بشكل كامل إلى روسيا، أجاب بالنفي.

المصدر: كوميرسانت

 

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