موجة برد في أفغانستان تقتل 166 شخصا على الأقل

تشهد أفغانستان منذ حوالى عشرين يوما موجة برد شديد تسببت بوفاة ما لا يقل عن 166 شخصا، على ما أفاد مسؤول في وزارة إدارة الكوارث اليوم السبت.

وقال عبد الرحمن زاهد إن 88 شخصا قضوا خلال أسبوع، ما يرفع الحصيلة الإجمالية حتى الآن إلى 166 وفاة استنادا إلى بيانات 26 من الولايات الـ34 في البلاد.

وأوضح زاهد في فيديو أن الوفيات نتجت عن فيضانات وحرائق وتسرب في السخانات العاملة على الغاز والمستخدمة لتدفئة المنازل.

تدنت الحرارة إلى 33 درجة تحت الصفر في بعض مناطق أفغانستان منذ 10 يناير.

🇦🇫 At least 166 people have died in a wave of cold weather sweeping Afghanistan, an official said Saturday, as extreme conditions heaped misery on the nation. Afghanistan has been frozen by temperatures as low as -33 degrees Celsius since January 10.https://t.co/6HW3Exm3vJ — AFP News Agency (@AFP) January 28, 2023

ويترافق هذا البرد الشديد أحيانا مع تساقط ثلوج أو أمطار تتسبب بالجليد، وذلك وسط انقطاع متكرر في التيار الكهربائي.

وكانت منظمات المساعدة الإنسانية حذرت قبل موجة البرد بأن أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 38 مليون نسمة باتوا على شفير المجاعة وأن أربعة ملايين طفل يعانون من سوء التغذية.

كما أدى البرد إلى انهيار أو تضرر حوالى مئة منزل ونفوق نحو ثمانين ألف رأس ماشية تعتبر موردا أساسيا في البلد الشديد الفقر.

Video: Snowstorms and severe cold caused many deaths in Afghanistan#TOLOnewspic.twitter.com/g1zwkCRujj — TOLOnews (@TOLOnews) January 24, 2023

من جهة أخرى أعلنت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع وفاة 17 شخصا في إحدى قرى ولاية بادخشان (شمال شرق) بسبب "التهاب رئوي حاد".

وأوردت المنظمة أن "ظروف الطقس الصعبة منعت فرق الإغاثة من الوصول إلى المنطقة".

تراجعت المساعدة الإنسانية بشدة بعد سيطرة "طالبان" على السلطة في أفغانستان قبل أكثر من سنتين إثر انسحاب القوات الأمريكية منها.

وحظرت حكومة "طالبان" في ديسمبر على الأفغانيات العمل في منظمات إنسانية، ما أرغم العديد من هذه المنظمات على وقف عملياتها في البلد.

وبفضل الإعفاء الذي أقر لاحقا لقطاع الصحة، تمكنت بعض المنظمات غير الحكومية من استئناف أنشطتها.

المصدر: أ ف ب