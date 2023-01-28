بودولاك: أوكرانيا تتفاوض لتوريد صواريخ وطائرات لقصف القرم

قال ميخائيل بودولاك، مستشار مكتب زيلينسكي، إن أوكرانيا بعد حسم موضوع توريد الدبابات، تتفاوض للحصول على صواريخ بعيدة المدى وطائرات لتتمكن من قصف القرم.

وأضاف بودولاك، في حديث تلفزيوني: "تتركز المفاوضات حاليا على نقطتين في غاية الأهمية: الصواريخ بعيدة المدى التي ستجعل من الممكن تدمير البنية التحتية الخلفية للجيش الروسي، وخاصة مستودعات المدفعية. ويوجد عدد كبير جدا من هذه المستودعات في القرم، كذلك نسعى للحصول على الطائرات".

وشدد بودولاك كذلك على أن أوكرانيا تحتاج من 350 إلى 500 دبابة، وهي تأمل باستلامها في أقصر الأوقات – خلال فترة من شهر ونصف إلى شهرين.

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وأكد المستشار الأوكراني، أنه يجب في الوقت الراهن تنفيذ كل شيء بسرعة كبيرة.

في وقت سابق، أعلن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، أن إدارته ستزود أوكرانيا بـ 31 دبابة M1 أبرامز أمريكية الصنع.

وكانت ألمانيا أعلنت عزمها تزويد أوكرانيا بـ 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2"، والسماح لدول أخرى بتزويد كييف بدبابات من نفس الطراز، من ترساناتها الخاصة.

المصدر: نوفوستي