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صحيفة: صواريخ Aster-30 من إيطاليا وفرنسا لأنظمة الدفاع الجوي في أوكرانيا

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صحيفة: صواريخ Aster-30 من إيطاليا وفرنسا لأنظمة الدفاع الجوي في أوكرانيا
Gettyimages.ru
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أفادت صحيفة Il Messaggero الإيطالية، بأن روما وباريس اتفقتا على شراء نحو 700 صاروخ مضاد للطائرات من طراز Aster-30.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، أنه سيتم استخدام هذه الصواريخ في منظومات الدفاع الجوي SAMP-T، التي تنوي بعض الدول الغربية تزويد أوكرانيا بها.

ووفقا للصحيفة، تنوي إيطاليا وفرنسا الاحتفاظ ببعض هذه الصواريخ، لكن يبقى مجهولا كم بالضبط ستستلم أوكرانيا منها.

صحيفة: صواريخ Aster-30 من إيطاليا وفرنسا لأنظمة الدفاع الجوي في أوكرانيا

ويشار إلى أن SAMP-T هي من تصميم وإنتاج كونسورتيوم Eurosam الأوروبي، وهي مخصصة لحماية الوحدات الميكانيكية والقوات خلال الحركة من الهجمات الجوية، وكذلك للدفاع الجوي عن المواقع الثابتة المهمة من هجوم واسع من فئة واسعة من الأهداف الجوية، بما في ذلك الصواريخ التكتيكية، وجميع أنواع الطائرات الحربية ومختلف أنواع الطائرات بدون طيار.

في 11 يناير الجاري وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على شحن دفعة من الأسلحة إلى أوكرانيا، التي ستتضمن منظومات SAMP / T.

المصدر: كوميرسانت

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