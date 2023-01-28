El País: أوكرانيا تنوي الحصول على 24 طائرة حربية من الغرب

أفادت صحيفة El País الإسبانية، بأن أوكرانيا ترغب بالحصول على 24 طائرة حربية غربية، ضمن الشحنة الأولى من المساعدات العسكرية الجديدة.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، أن أوكرانيا تنوي طلب حزمة مساعدات عسكرية جديدة، تتضمن كتيبتين من الطائرات الحربية، تحتوي كل منها على 12 طائرة.

وأضافت الصحيفة، أن وزارة الدفاع الأوكرانية، تولي أهمية كبيرة للحصول على طائرات F-16 الأمريكية، كما ترغب بالحصول على طائرات Rafales الفرنسية، وGripens السويدية.

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ووفقا للجيش الأوكراني، فإن القوات الأوكرانية لن تتمكن من استخدام هذه الطائرات في القريب العاجل حتى لو استلمتها، حيث سيستغرق تدريب الطيارين وفرق الدعم الأرضي على استخدامها ما لا يقل عن 6 أشهر.

وعقب إعلان الغرب نيته إمداد أوكرانيا بالدبابات، شرع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بالمطالبة بإمداد أوكرانيا بالصواريخ والطائرات الحربية.

ومن جهتها أكدت وزارة الخارجية الروسية مرارا، أن تزويد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة لن يحيد روسيا عن تحقيق أهدافها، وسيطيل أمد الصراع، ويتسبب بالمزيد من الضحايا.

المصدر: نوفوستي