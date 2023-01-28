سياسي روسي: تصريحات بيربوك تزامنت مع الذكرى الـ 90 لتولى هتلر السلطة في ألمانيا

قال رئيس لجنة السياسات الدولية، في مجلس الدوما الروسي، أندريه كليموف، أن التصريح الألماني حول حرب الناتو ضد روسيا، جاء في الذكرى الـ 90 لوصول هتلر إلى السلطة في برلين.

وقال كليموف عبر "تلغرام، أن وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، صرحت أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في الـ 24 من يناير، بأن أوروبا وحلف الناتو يحاربون روسيا الاتحادية، ودعت الدول الأوروبية إلى بذل المزيد من الجهود لدعم أوكرانيا.

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وأوضح، أنه على الرغم من التفسيرات الألمانية لتصريحات بيربوك، إلا أن تصريحها هذا أتى من وسط برلين، في الذكرى الـ 90 لتولي النازي، أدولف هتلر، للسلطة في ألمانيا.

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انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في الـ 24 من فبراير 2022، ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف منها هو حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، وضمان أمن روسيا.

المصدر: نوفوستي