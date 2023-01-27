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رئيس كرواتيا تعليقا على تصريح بيربوك: نحن في حالة حرب مع روسيا؟.. لم أكن أعرف ذلك

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رئيس كرواتيا تعليقا على تصريح بيربوك: نحن في حالة حرب مع روسيا؟.. لم أكن أعرف ذلك
Globallookpress Bernd von Jutrczenkadpa
الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش (صورة أرشيفية)
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استغرب الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش من تصريح وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال اجتماع في ستراسبورغ، حيث قالت بالإنجليزية: "نحن في حرب مع روسيا".

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وتابع ميلانوفيتش، خلال مقطع فيديو لحوار معه: "قالت وزيرة الخارجية الألمانية باللغة الإنجليزية يوم أول أمس في ستراسبورغ إنه ينبغي علينا أن نتحد لأننا في حالة حرب مع روسيا".

وتساءل ميلانوفيتش: "حرب مع روسيا؟ لم أكن أعرف ذلك. ربما تكون ألمانيا في حالة حرب مع روسيا مرة أخرى، حظا سعيدا لهم، وربما تكون أفضل مما كانت عليه قبل 70 عاما"، مضيفا أنه لا يفهم كيف أن إمداد أوكرانيا بالدبابات سيساعد في إحلال السلام.

وأشار إلى أن الدبابات يمكن أن تحترق هي الأخرى كما حدث بالعراق وفي أماكن أخرى.

المصدر: سبوتنيك

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