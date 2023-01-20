كرواتيا تفقد يختا تمت مصادرته كجزء من العقوبات ضد روسيا

أكد وزير الشؤون البحرية والنقل في دولة البلقان، أوليغ بوتكوفيتش، اختفاء اليخت "إيرينا في يو"، الذي تمت مصادرته وفقا للعقوبات المفروضة على روسيا، من رصيف ميناء في كرواتيا.

وبحسب الوزير، فقد تمكن اليخت من مغادرة الميناء بسبب نقص المعلومات من السلطات المحلية، وقال: "الإدارة البحرية في دوبروفنيك ليس لديها أي معلومات عن وجود سجل لليخت على الإطلاق، أي أنه كانت هناك يخوت مصادرة وموقوفة في كرواتيا".

وأضاف، بصفتي وزيرا للشؤون البحرية، أتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالثلاثة أشخاص الذين تم فصلهم على خلفية الحادثة "لم يفعلوا شيئا عن قصد"، وأكد أن التحقيق جار.

وبحسب وسائل إعلام كرواتية، اختفى اليخت "إيرينا في يو"، الذي يزعم أنه مرتبط برجل الأعمال الروسي أليشر عثمانوف، من الرصيف في أوائل أكتوبر الماضي.

وكان يتواجد في مكانه يخت متطابق تقريبا له، يشار إلى أن "إيرينا في يو"، يرسو الآن في ميناء "ديديم" التركي، وتم وضعه على قائمة المطلوبات الدولية، ويحقق مكتب المدعي العام الرئيسي في كرواتيا والخدمات الخاصة للجمهورية في ظروف اختفائه.

وقالت الخدمة الصحفية لرجل الأعمال الروسي، إنه لا يملك يخت "إيرينا في يو" المذكور في الصحافة الكرواتية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرتبط باختفائه من ميناء بيتيني.

المصدر: تاس