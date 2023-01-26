 
مباشر
عاجل
مراسلة RT: صفارات الإنذار تدوي في جنوب عسقلان (فيديو)

الخارجية الألمانية: دعم أوكرانيا لا يجعل ألمانيا طرفا في النزاع

أخبار العالم

الخارجية الألمانية: دعم أوكرانيا لا يجعل ألمانيا طرفا في النزاع
Globallookpress Kira Hofmann
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/umvs

أوضحت الخارجية الألمانية تصريحات وزيرة الخارجية، أنالينا بيربوك، مؤكدة أن الدعم الألماني لأوكرانيا لا يجعل ألمانيا طرفا في النزاع.

وقالت الخارجية الألمانية لصحيفة"بيلد"، ردا على استفسارها بهذا الصدد، إنه "خلال اللقاء مع أعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يوم 24 يناير أكدت وزيرة الخارجية بيربوك أن على أوروبا أن تقف موحدة ضد هذه الحرب".

إقرأ المزيد
زاخاروفا: تصريحات بيربوك وميركل تفضح مخطط الغرب المسبق لمهاجمة روسيا
زاخاروفا: تصريحات بيربوك وميركل تفضح مخطط الغرب المسبق لمهاجمة روسيا

وتابعت أن "القانون الدولي واضح، وإن دعم أوكرانيا في تطبيق حقها في الدفاع عن نفسها المثبت في ميثاق الأمم المتحدة لا يجعل ألمانيا طرفا من أطراف النزاع".

وكانت بيربوك قد صرحت أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بأن دول أوروبا "تخوض حربا ضد روسيا"، ودعت الدول الأوروبية لعمل المزيد من أجل أوكرانيا.

وتعليقا على ذلك، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن هذا التصريح دليل على أن الغرب "كان يخطط للحرب ضد روسيا مسبقا".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا