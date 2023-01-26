الخارجية الألمانية: دعم أوكرانيا لا يجعل ألمانيا طرفا في النزاع

أوضحت الخارجية الألمانية تصريحات وزيرة الخارجية، أنالينا بيربوك، مؤكدة أن الدعم الألماني لأوكرانيا لا يجعل ألمانيا طرفا في النزاع.

وقالت الخارجية الألمانية لصحيفة"بيلد"، ردا على استفسارها بهذا الصدد، إنه "خلال اللقاء مع أعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يوم 24 يناير أكدت وزيرة الخارجية بيربوك أن على أوروبا أن تقف موحدة ضد هذه الحرب".

إقرأ المزيد

وتابعت أن "القانون الدولي واضح، وإن دعم أوكرانيا في تطبيق حقها في الدفاع عن نفسها المثبت في ميثاق الأمم المتحدة لا يجعل ألمانيا طرفا من أطراف النزاع".

وكانت بيربوك قد صرحت أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بأن دول أوروبا "تخوض حربا ضد روسيا"، ودعت الدول الأوروبية لعمل المزيد من أجل أوكرانيا.

وتعليقا على ذلك، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن هذا التصريح دليل على أن الغرب "كان يخطط للحرب ضد روسيا مسبقا".

المصدر: نوفوستي