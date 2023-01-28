مراسلتنا: إصابتان بعملية إطلاق نار في القدس

أفادت مراسلتنا في القدس بإصابة شخصين في حادث إطلاق نار وقع في سلوان بالقدس الشرقة المحتلة اليوم السبت.

وذكرت مراسلتنا نقلا عن "نجمة داوود الحمراء" أن المصابين هما مستوطن يبلغ من العمر 22 عاما وحالته خطيرة، ومستوطن آخر يبلغ من العمر 45 عاما وحالته متوسطة.

وأضافت أن كلاهما أٌصيب في الجزء العلوي من الجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى "تشعريه تسيدق" بالقدس.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن المصابين أب وابنه.

وفي تفاصيل الحادث، أشارت تقارير إلى أن مستوطنين أطلقوا النار على شخص بعد أن استهدفهم بإطلاق نار في بؤرة استيطانية في سلوان بالقدس الشرقية.

توثيق اللحظة الأولى لعملية إطلاق النار في البؤرة الاستيطانية في #سلوان#القدسpic.twitter.com/pCKWZrzDtB — موقع عرب 48 (@arab48website) January 28, 2023

تغطية صحفية: "مشاهد من إصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار ببلدة سلوان". pic.twitter.com/Snxy0Zgbji — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 28, 2023

وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" إن الشرطة وصلت إلى مكان الحادث وإنه تم تحييد مطلق النار.

Police say attacker in latest Jerusalem shooting attack has been "neutralized." pic.twitter.com/I169AOm4RO — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 28, 2023

يأتي هجوم اليوم بعد أقل من 24 ساعة على مقتل 7 إسرائيليين بعملية إطلاق نار وقعت في مستوطنة نافيه يعكوف قرب بلدة بيت حنينا بالقدس الشرقية فيما لقي المنفذ حتفه برصاص الشرطة.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية