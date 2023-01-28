مركز أمريكي يقترح تسوية النزاع في أوكرانيا بـ4 خطوات

عرض خبراء في مركز RAND الأمريكي المستقل، على البيت الأبيض، أربع خطوات لتسريع حل الأزمة الأوكرانية.

جاء ذلك في تقرير نشر على الموقع الإلكتروني للمركز بعنوان "كيفية تجنب حرب طويلة: سياسة الولايات المتحدة ومسار الصراع الروسي الأوكراني".

وأشار التقرير إلى أن الخطوة الأولى، تتلخص في توضيح مستقبل المساعدات المقدمة لسلطات كييف.

أما الخطوة الثانية، وفق للتقرير، فيجب أن تكون اعتماد التزامات لضمان أمن أوكرانيا.

وتتمثل الخطوة الثالثة، التي اقترحها خبراء المركز الأمريكي، في ضمان صفة حيادية لأوكرانيا.

وتقترح الخطوة الرابعة وضع وتحديد شروط تخفيف العقوبات المفروضة ضد روسيا.

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وطرح خبراء المركز في تقريرهم كذلك، ثلاثة سيناريوهات لإنهاء النزاع: النصر المطلق لأحد الطرفين، والهدنة بوقف الأعمال القتالية، والتسوية السياسية.

كما أشار الخبراء إلى أن إطالة أمد النزاع الأوكراني، ليس مفيدا لمصالح الولايات المتحدة.

ومركز "راند" (Research ANd Development)‏ هو مؤسسة غير ربحية أمريكية تأسست عام 1948 لتقديم تحليلات وأبحاث للقوات المسلحة الأمريكية. تمول أبحاثها حاليا من وكالات حكومية وغير حكومية من مختلف الدول.

المصدر: نوفوستي