إيلون ماسك يناقش متابعيه ويصف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا بـ"الفساد الحقيقي"
دار نقاش بين مالك "تويتر"، إيلون ماسك، والعديد من متابعيه حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وقرار الغرب تزويد أوكرانيا بالدبابات، واصفا ذلك بـ"الفساد الحقيقي".
وسأل ماسك متابعيه، يوم الجمعة، في تغريدة له أن "لا أحد يحب العملية (العسكرية) الروسية، لكن كيف يمكن مقارنة ذلك حتى مع انخفاض إراقة الدماء؟".
It isn’t in the interest of the countries supplying arms to Ukraine to want peace. The longer this goes on, the more weapons and tanks they get to sell—and it’s also used as justification to replenish their own stocks and increase military budgets. The contractors benefit.— Ian Miles Cheong (@stillgray) January 26, 2023
ولاقى سؤال ماسك اعتراضا من المستخدم "إيفا فوكس" قائلا: "إذا لم تدافع أوكرانيا عن نفسها، فلن تتوقف إراقة الدماء بالتأكيد". فأجابه ماسك: "حجة قوية، ومع ذلك، فإن هذا كله يذكرنا بالفساد الحقيقي على مستوى الدولة، يبقى السؤال الأساسي: ما هو المسار الواقعي للسلام؟."
المصدر: تويتر