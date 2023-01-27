إيلون ماسك يناقش متابعيه ويصف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا بـ"الفساد الحقيقي"

دار نقاش بين مالك "تويتر"، إيلون ماسك، والعديد من متابعيه حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وقرار الغرب تزويد أوكرانيا بالدبابات، واصفا ذلك بـ"الفساد الحقيقي".

وسأل ماسك متابعيه، يوم الجمعة، في تغريدة له أن "لا أحد يحب العملية (العسكرية) الروسية، لكن كيف يمكن مقارنة ذلك حتى مع انخفاض إراقة الدماء؟".