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إيلون ماسك يناقش متابعيه ويصف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا بـ"الفساد الحقيقي"

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إيلون ماسك يناقش متابعيه ويصف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا بـ
Gettyimages.ru
مالك "تويتر" إيلون ماسك
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دار نقاش بين مالك "تويتر"، إيلون ماسك، والعديد من متابعيه حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وقرار الغرب تزويد أوكرانيا بالدبابات، واصفا ذلك بـ"الفساد الحقيقي".

وسأل ماسك متابعيه، يوم الجمعة، في تغريدة له أن "لا أحد يحب العملية (العسكرية) الروسية، لكن كيف يمكن مقارنة ذلك حتى مع انخفاض إراقة الدماء؟".

ولاقى سؤال ماسك اعتراضا من المستخدم "إيفا فوكس" قائلا: "إذا لم تدافع أوكرانيا عن نفسها، فلن تتوقف إراقة الدماء بالتأكيد". فأجابه ماسك: "حجة قوية، ومع ذلك، فإن هذا كله يذكرنا بالفساد الحقيقي على مستوى الدولة، يبقى السؤال الأساسي: ما هو المسار الواقعي للسلام؟."

المصدر: تويتر

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