أعلن الجيش الروسي القضاء على أفراد مجموعة تخريبية أوكرانية على محور أفدييفكا في جمهورية دونيتسك، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع القوات الروسية.

وأظهرت المشاهد التي تم الحصول عليها بمساعدة جهاز رؤية ليلية وجهاز تصوير حراري حركة مجموعة تخريبية واستطلاعية أوكرانية بالقرب من خط المواجهة.

وبعد ذلك تم نقل إحداثيات المخربين المكتشفين على الفور إلى أطقم المدفعية، الذين قاموا بالقضاء على المجموعة.

المصدر: نوفوستي