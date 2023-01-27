أوربان: النظام الاجتماعي الذي تشكل في الغرب على مدى العقود الثلاثة الماضية سينهار

أكد رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أن النظام الاجتماعي الغربي الذي تشكل على مدى السنوات الـ30 الماضية، والقائم على الإلحاد وأيديولوجية النوع الاجتماعي، ستنهار لا محالة.

وقال اوربان خلال مشاركته في المؤتمر الإعلامي الدولي: إن النظام الاجتماعي الذي تشكل في الغرب على مدى العقود الثلاثة الماضية "يتعارض تماما مع الطبيعة البشرية."

وأضاف: أن هذا النظام "سوف ينهار بالتأكيد".. "وآمل ألا يكون وفق سيناريو هرمجدون".

وأردف قائلا: "إذا تم كسر هيمنة أيديولوجية النوع الاجتماعي وغيرها من مظاهر الجنون التدريجي بسرعة، فإن العودة إلى التقاليد ستحدث بشكل أسرع من المتوقع في الغرب.

المصدر: RT