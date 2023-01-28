أوربان: نجاحات روسيا في أوكرانيا ستؤدي إلى مشاكل خطيرة لحلف "الناتو"

أكد رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أنه في حال انتصار روسيا في أوكرانيا، ستتساءل دول "الناتو" حينها حول إرسال قواتها لمساعدة كييف من عدمه، محذّرا الأوروبيين من دمار بلدانهم.

وقال أوربان في مقابلة مع The American Conservative: "إذا نجح هجوم الربيع الروسي القادم، سيطرح على دول "الناتو" السؤال: هل يجب إرسال جنودا للقتال من أجل أوكرانيا؟".

وأكد أن سكان الولايات المتحدة لا يفكرون في ذلك، وأضاف: "لكن هذا الأمر ينمو في أذهان عدد متزايد من الأوروبيين الذين ستُدمر بلدانهم إن اتسعت الحرب".

المصدر: نوفوستي