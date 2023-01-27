مقاتلات هولندية من طراز "إف-16" تصل إلى بولندا في مهمة لـ"الناتو"
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/un3e
أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، وصول مقاتلات هولندية من طراز "إف-16" إلى بولندا في إطار مهام حلف "الناتو".
وكتب بلاشتشاك على "تويتر": "وصلت مقاتلات هولندية من طراز "إف-16" إلى قاعدة الطيران رقم 22 في مدينة مالبورك، والتي ستدعم الجيش البولندي في حماية الأجواء كجزء من مهمة قوات حلف "الناتو"".
وأشار إلى أن بولندا اشترت أيضا مقاتلات "إف-16" من الولايات المتحدة وتنتظر تسليمها.
وأضاف: "في المستقبل القريب، سيكون لدى الطيارين البولنديين هذه المقاتلات الأكثر حداثة".
المصدر: نوفوستي