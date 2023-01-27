 
مباشر

مقاتلات هولندية من طراز "إف-16" تصل إلى بولندا في مهمة لـ"الناتو"

أخبار العالم

مقاتلات هولندية من طراز
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/un3e

أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، وصول مقاتلات هولندية من طراز "إف-16" إلى بولندا في إطار مهام حلف "الناتو".

وكتب بلاشتشاك على "تويتر": "وصلت مقاتلات هولندية من طراز "إف-16" إلى قاعدة الطيران رقم 22 في مدينة مالبورك، والتي ستدعم الجيش البولندي في حماية الأجواء كجزء من مهمة قوات حلف "الناتو"".

وأشار إلى أن بولندا اشترت أيضا مقاتلات "إف-16" من الولايات المتحدة وتنتظر تسليمها.

وأضاف: "في المستقبل القريب، سيكون لدى الطيارين البولنديين هذه المقاتلات الأكثر حداثة".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا