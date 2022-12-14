البرلمان الألماني يصادق على شراء 35 مقاتلة أمريكية "إف-35" بقيمة 10 مليارات يورو

صادقت لجنة الموازنة في البرلمان الألماني على صفقة مع الولايات المتحدة لشراء مقاتلات "إف-35" بقيمة 10 مليارات يورو، من إنتاج شركة "لوكهيد مارتن" لصناعات الدفاع.

ونقلت وكالة رويترز ذلك، اليوم الأربعاء، عن اثنين من أعضاء لجنة البوندستاغ، مشيرين إلى أن قيمة الصفقة تصل إلى 10.5 مليار دولار، تنتجها شركة صناعات الدفاع العملاقة "لوكهيد مارتن".

يشار إلى أنه في وقت سابق، وافقت الإدارة الأمريكية على بيع محتمل لـ 35 من أحدث مقاتلات "إف -35" إلى ألمانيا، فضلا عن قطع غيار وأسلحة أخرى، مقابل 8.4 مليار دولار.

الجدير بالذكر أنه يمكن للطائرات المقاتلة التي تصنعها "لوكهيد مارتن" الأمريكية، أن تحل محل طائرة "تورنادو" النفاثة.

المصدر: نوفوستي