روسيا تطرد سفيرة لاتفيا

أعلنت الخارجية الروسية استدعاء القائمة بالأعمال اللاتفية، أتاتسيا روتكا، وتسليمها مذكرة احتجاج على قرار ريغا تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية وإبلاغها بطرد سفيرة لاتفيا من روسيا.

وقالت الوزارة إنه تم إبلاغ روتكا بأنه يجب أن تغادر سفيرة لاتفيا لدى موسكو، ماريس ريكستينس، روسيا في غضون أسبوعين.

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أكدت أن "النهج الاستفزازي للسلطات اللاتفية بخفضها لمستوى العلاقات الدبلوماسية سيكون له عواقب".

وأضافت أن المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي تقع على عاتق قيادة دولة لاتفيا.

أعلن وزير خارجية لاتفيا، إيدغارز ريغيفيتشس، الاثنين الفائت، أن بلاده تعتزم خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا ابتداء من 24 فبراير.

المصدر: تاس