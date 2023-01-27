 
مباشر

روسيا تطرد سفيرة لاتفيا

أخبار العالم

روسيا تطرد سفيرة لاتفيا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/un2y

أعلنت الخارجية الروسية استدعاء القائمة بالأعمال اللاتفية، أتاتسيا روتكا، وتسليمها مذكرة احتجاج على قرار ريغا تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية وإبلاغها بطرد سفيرة لاتفيا من روسيا.

وقالت الوزارة إنه تم إبلاغ روتكا بأنه يجب أن تغادر سفيرة لاتفيا لدى موسكو، ماريس ريكستينس، روسيا في غضون أسبوعين.

إقرأ المزيد
لاتفيا تعلن عزمها تقليص مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا
لاتفيا تعلن عزمها تقليص مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا

أكدت أن "النهج الاستفزازي للسلطات اللاتفية بخفضها لمستوى العلاقات الدبلوماسية سيكون له عواقب".

وأضافت أن المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي تقع على عاتق قيادة دولة لاتفيا.

أعلن وزير خارجية لاتفيا، إيدغارز ريغيفيتشس، الاثنين الفائت، أن بلاده تعتزم خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا ابتداء من 24 فبراير.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا