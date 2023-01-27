بريطانيا.. اتهام طالب تمريض بالتخطيط لمهاجمة قاعدة جوية

مثل طالب تمريض أمام محكمة بريطانية بتهمة التخطيط لمهاجمة قاعدة جوية بدافع التطرف الإسلامي، ونقل قنبلة محلية الصنع إلى وحدة توليد بالمستشفى حيث كان يعمل.

ويواجه محمد فاروق (27 عاما) تهمة التحضير لعمل إرهابي فيما يتعلق بخطة القاعدة الجوية، ويزعم المدعون أنها بدافع التطرف الإسلامي.

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وأُلقي القبض على فاروق، الذي ظهر عبر رابط فيديو في محكمة وستمنستر الابتدائية، خارج مستشفى جامعة سانت جيمس في ليدز، شمال إنكلترا، في 20 يناير، بما يقول المدعون إنه قنبلة طنجرة ضغط "قابلة للعمل" تحتوي على 13.7 كيلوغرام (30 رطلا) من خليط محلي الصنع منخفض الانفجار.

ويزعم المدعون أن فاروق أجرى "استطلاعا معاديا" لقاعدة للقوات الجوية الملكية في شمال إنكلترا في وقت سابق من هذا الشهر بعد تشجيعه عبر الإنترنت على مهاجمتها.

فاروق متهم أيضا بحيازة مادة متفجرة وحيازة سلاح ناري مقلد على حادثة المستشفى، والتي يقول المدعون إنها بدافع ضغينة ضد موظف آخر.

ولم يطلب من فاروق تقديم دفوعه، وأمر باحتجازه حتى جلسة الاستماع التالية في 3 فبراير، في المحكمة الجنائية المركزية في لندن.

المصدر: "أ ب"