حزب ألماني معارض يطالب بفصل بيربوك بعد تصريحها بشان "الحرب مع روسيا"

طالب رئيس حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المعارض، تينو كروبالا، باستقالة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك بعد أن صرحت بأن دول أوروبا "تخوض حربا ضد روسيا".

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وقال كروبالا في بيان حزبي اليوم الجمعة: "بسلوكها غير المهني، تعرض وزيرة الخارجية وجود ألمانيا للخطر. أدعو المستشار الاتحادي.. لإبلاغ الحكومة الروسية بسرعة وبشكل لا لبس فيه، بأن ألمانيا ليست في حالة حرب مع روسيا. يجب على (المستشار أولاف شولتس) إقالة وزيرة الخارجية بيربوك".

وكانت بيربوك قالت خلال اجتماع للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في 24 يناير، إن الدول الأوروبية "تخوض حربا ضد روسيا"، ودعت تلك الدول إلى عمل المزيد معا من أجل أوكرانيا، بدلا من البحث عن "المذنبين" فيما بينها.

وتعليقا على كلام بيربوك، أوضحت الخارجية الألمانية في وقت لاحق أن دعم أوكرانيا لا يجعل ألمانيا طرفا من أطراف النزاع.

واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تصريح بيربوك دليلا على أن الغرب "كان يخطط للحرب ضد روسيا مسبقا".

المصدر: "نوفوستي"