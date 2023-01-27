البيت الأبيض: توريد الدبابات إلى أوكرانيا سيستغرق شهورا طويلة

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن تسليم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا سيستغرق "شهورا كثيرة".

وأضاف كيربي في حديث لشبكة CNN التلفزيونية: "على الأغلب ستصل دبابات ليوبارد من ألمانيا وبعض الحلفاء الأوروبيين، خلال فترة قصيرة نسبيا، ربما بحلول ذلك الوقت، لتساعد (القوات الأوكرانية) في الربيع والصيف".

وتابع ممثل البيت الأبيض القول: "أما توريد الدبابات الأمريكية من طراز أبرامز، فسيحتاج لفترة أطول بكثير. على الأغلب سيتطلب ذلك الكثير من الشهور حتى تصل إلى أوكرانيا".

وكانت ألمانيا أعلنت عزمها تزويد أوكرانيا بـ 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2"، والسماح لدول أخرى بتزويد كييف بدبابات من نفس الطراز، من ترساناتها الخاصة.

في وقت سابق، أعلنت القيادة البولندية أنها مستعدة لنقل ما يصل إلى 14 دبابة ليوبارد 2 إلى أوكرانيا في إطار تحالف دولي. قبل ذلك، سلمت بولندا بالفعل حوالي 250 دبابة T-72 إلى أوكرانيا.

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كما أعلن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، أن إدارته ستزود أوكرانيا بـ 31 دبابة M1 أبرامز الأمريكية الصنع.

المصدر: نوفوستي