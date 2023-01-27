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شرطة هايتي تغلق الشوارع وتقتحم المطار احتجاجا على مقتل ضباطها (صور + فيديو)

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شرطة هايتي تغلق الشوارع وتقتحم المطار احتجاجا على مقتل ضباطها (صور + فيديو)
AP
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أغلق ضباط شرطة هايتي الشوارع وشقوا طريقهم إلى المطار الرئيسى في البلاد احتجاجا على مقتل ضباط مؤخرا على أيدي العصابات المسلحة التي بسطت قبضتها على الدولة الكاريبية.

وقال شاهد لوكالة "رويترز" إن متظاهرين بملابس مدنية عرفوا عن أنفسهم على أنهم من الشرطة هاجموا في البداية المقر الرسمي لرئيس الوزراء أرييل هنري في بورت أو برنس، ثم توجهوا إلى المطار عندما كان هنري قادما من رحلة إلى الأرجنتين، مما أدى إلى بقائه عالقا في المطار لبعض الوقت، كما سمع إطلاق نار كثيف بالقرب من منزله.

وأغلق المتظاهرون الطرق حول بورت أو برنس وفي عدة مدن في الشمال.

وقالت جماعة حقوق الإنسان الهايتية RNDDH في بيان إن 78 من ضباط الشرطة قتلوا منذ وصول هنري إلى السلطة في يوليو 2021، بمعدل خمسة كل شهر، مشددة على أن "رئيس الوزراء ورئيس الشرطة الوطنية فرانتس إلبه، مسؤولان عن كل شخص من الـ78 شخصا الذين فقدوا أرواحهم.

وأضافت أن "التاريخ سيتذكر أنهم لم يفعلوا شيئا لحماية أرواح هؤلاء العملاء الذين اختاروا خدمة بلدهم والحفاظ عليها".

المصدر: "رويترز"

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