أعرب المئات من المتطوعين عن رغبتهم في الانضمام إلى مجموعة "الذئاب القيصرية" من الخبراء العسكريين التقنيين العاملين في دونباس.

جاء ذلك وفقا لما صرح به رئيس قسم التنمية البشرية في "الذئاب القيصرية" فلاديمير ماتفيتشوك لوكالة "نوفوستي"، استنادا لمئات من استمارات الالتحاق المقدمة إلى المجموعة التي تضم الخبراء العسكريين التقنيين. وتابع ماتفيتشوك: "لقد قدمنا الروبوت الخاص بنا في قناتنا الرسمية على تطبيق (تليغرام) ويعالج موظفونا ومركزنا العلمي والتقني مئات الاستبيانات من المتطوعين المتخصصين العسكريين والتقنيين ممن أعربوا عن رغبتهم في الانضمام إلى فرقة (الذئاب القيصرية)".

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وكان المدير السابق لـ "روس كوسموس" ورئيس فرقة "الذئاب القيصرية" الخاصة من المستشارين العسكريين قد صرح في حوار سابق مع وكالة "نوفوستي" بأن المركز العلمي والتقني (الذئاب القيصرية) يوفر فرصة خاصة للمطورين أو لفرق من مطوري بعض مؤسسات الدولة، المتحمسين والمستعدين لتقديم اختراعاتهم الخاصة، لإجراء اختبارات ميدانية واسعة النطاق لما يقدمونه من اختراعات بالقرب من خطوط المواجهة، حيث أوضح روغوزين أن هؤلاء سيتلقون تعليقات محددة على تقنياتهم ويصبح بإمكانهم وضع تلك التعليقات في الاعتبار بسرعة، لا سيما فيما يتعلق بتقنيات إنشاء المناطق المحصنة، والطائرات المسيرة، وكذلك ذخيرة الطيران الموجهة.

وقد تم إنشاء فرقة "الذئاب القيصرية" بمبادرة من دميتري روغوزين، حيث تقدم الفرقة المساعدة الفنية العسكرية لقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ويعمل المستشارون بشكل وثيق مع مطوري المعدات والمنظومات العسكرية المختلفة، فيما تتمثل المهمة الرئيسية في التقديم الفوري لنماذج جديدة كجزء من العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي