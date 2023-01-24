"الذئاب القيصرية" تساعد المطورين في إجراء الاختبارات على الجبهة

صرح رئيس مركز "تسارسكيي فولكي" (الذئاب القيصرية) العلمي والتقني، دميتري روغوزين، بأن المركز يوفر أقصر الطرق للشركات الخاصة والمطورين لاختبار عينات الأسلحة والمعدات على خط المواجهة.

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جاء ذلك في حوار للمدير السابق لـ "روس كوسموس" ورئيس فرقة "الذئاب القيصرية" الخاصة من المستشارين العسكريين مع وكالة "نوفوستي" الروسية، حيث تابع روغوزين: "يوفر المركز العلمي والتقني (الذئاب القيصرية) في واقع الأمر فرصة خاصة للمطورين أو لفرق من مطوري بعض مؤسسات الدولة، المتحمسين والمستعدين لتقديم اختراعاتهم الخاصة، وأقصر الطرق للوصول إلى خطوط الجبهة، لإجراء اختبارات ميدانية واسعة النطاق لما يقدمونه من اختراعات".

وأوضح روغوزين أنه من المستحيل تحقيق نتائج إيجابية بنسبة 100% على أساس هذه الاختبارات على الفور، وإنما يتلقى المطورون تعليقات محددة على تقنياتهم وبإمكانهم وضع تلك التعليقات في الاعتبار بسرعة. ويتعلق ذلك، وفقا لروغوزين، بمشاهد وتقنيات لإنشاء مناطق محصنة، وطائرات مسيرة، وكذلك ذخيرة طيران موجهة.

وقد تم إنشاء فرقة "الذئاب القيصرية" بمبادرة من دميتري روغوزين، حيث تقدم الفرقة المساعدة الفنية العسكرية لقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ويعمل المستشارون بشكل وثيق مع مطوري المعدات والمنظومات العسكرية المختلفة، فيما تتمثل المهمة الرئيسية في التقديم الفوري لنماذج جديدة كجزء من العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

وفي العام الماضي، قضى روغوزين حوالي 3 أشهر في جمهورية دونيتسك الشعبية مع مجموعة من المستشارين، وتعرض لإطلاق نار في 21 ديسمبر الماضي، وأصيب بجروح وصدمة بقذيفة، وهو الآن بصدد التعافي وإعادة التأهيل في موسكو.

المصدر: نوفوستي