إيلون ماسك يغير اسمه على "تويتر"

أعلن الملياردير الأمريكي ومالك منصة "تويتر" إيلون ماسك، تغيير اسمه على حسابه الشخصي والرسمي على المنصة إلى "Mr. Tweet".

وكتب ماسك على "تويتر": "غيرت اسمي إلى Mr. Tweet، ولكن الآن لن يسمح لي (تويتر) بتغييره مرة أخرى".

Changed my name to Mr. Tweet, now Twitter won’t let me change it back 🤣 — Mr. Tweet (@elonmusk) January 25, 2023

وعلق الصحافي باتريك ماكغي على تغريدة ماسك، مبينا أن محامي مستثمري شركة "تسلا" الذين رفعوا دعوى ضد ماسك، نادوه عن طريق الخطأ باسم Mr. Tweet أثناء استجوابه هذا الأسبوع.

وأضاف: "يؤسفني عدم وجود تسجيل لهذا.. لكن ماسك أجاب: "Mr. Tweet"، فضحك كل من كان في قاعة المحكمة. ثم قال ماسك: "هذا في الواقع دقيق جدا".

I’m sorry there’s no recording of this — it was prohibited — but basically Musk replied “Mr. Tweet?” The whole courtroom laughed. And then Musk said: “actually pretty accurate”



Going by memory here, not for the history books — Patrick McGee (@PatrickMcGee_) January 26, 2023

وغالبا ما يكتب ماسك تغريدات على مدار اليوم حول مواضيع مختلفة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أطلق "ملفات تويتر"، كشف فيها ما حدث وراء الكواليس قبل أن يستحوذ على الشركة. تم الإبلاغ عن "ملفات تويتر" من خلال تناوب الصحفيين والكتاب المستقلين، الذين تم منحهم وصولا غير مسبوق إلى أرشيفات "تويتر" الداخلية.

المصدر: RT + Fox news