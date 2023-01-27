رئيس قرغيزستان يوجه خطابا للأمة بمناسبة تحرير لينينغراد من الحصار الفاشي

وجه الرئيس القرغيزي صادر جاباروف خطابا إلى الأمة بمناسبة يوم التحرير الكامل للينينغراد من الحصار الفاشي.

وأشاد جاباروف في خطابه بالشجاعة والمرونة والبطولة التي تحلى بها المقاتلون، والتي أصبحت مثالا للعالم على الشرف والبسالة والثبات.

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وتابع جاباروف: "لقد تم إجلاء أكثر من 16 ألف شخص إلى قرغيزستان حينها من منطقة لينينغراد المحاصرة، بينهم حوالي 3500 طفل"، مشيرا إلى المواطنة توكتوغون ألطيباساروفا التي أصبحت رمزا للرحمة، مانحة حنان الأم لـ 150 طفلا أعيد توطينهم من لينينغراد المحاصرة.

وقال جاباروف: "كما قاتل ما يربو على 4500 من مواطنينا، جنبا إلى جنب مع الشعوب الشقيقة الأخرى، بشجاعة، وسقطوا ببطولة في معركة لينينغراد"، متابعا أن 12 من قدامى المحاربين في البلاد لا زالوا على قيد الحياة. وتابع: "ننحني لكل من دافع عن المدينة المحاصرة والسلاح في أيديهم، والذين عملوا في حلقة النار، ومن نجوا من أيام الحصار الرهيبة. نجوا وانتصروا".

والسيدة توكتوغون ألطيباساروفا تعد النموذج الأول للنصب التذكاري لحصار لينينغراد، الذي تم نصبه في حديقة النصر التي تحمل اسم دايير أسانف في العاصمة بشكيك. وكان عمرها 16 عاما حينما تم تعيينها رئيسة للمجلس القروي في بداية الحرب الوطنية العظمى، واستقبلت 150 طفلا تم إجلاؤهم من لينينغراد، وعاش الأطفال في عنبر للمزرعة الجماعية المحلية، وكانوا تحت رعايتها لعشر سنوات.

المصدر: سبوتنيك