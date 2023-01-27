تحتاج إلى صهريج وقود يسير خلفها.. الإعلام الأمريكي يكشف مشكلة حرجة لدبابات "أبرامز" في أوكرانيا

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن دبابات "أبرامز" التي ستوردها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، قد تتحول لمشكلة كبيرة وجدية بالنسبة لسلطات كييف.

وترى المجلة، أنه على الرغم من المزايا الواضحة التي تتمتع بها هذه الدبابة، والمتمثلة في قوتها النارية ومتانة دروعها وسرعتها، إلا أن محركها "يستهلك الوقود بشكل جشع للغاية"، لذلك يجب إنشاء مخططات لوجستية معقدة لتزويد هذه المركبات القتالية بالوقود.

ونقلت المجلة عن جون سبنسر الرائد المتقاعد بالجيش الأمريكي قوله: "بشكل عام تعاني أوكرانيا من مشاكل واضحة في مجال توفير الوقود".

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بدوره قال ماثيو هوش النقيب في مشاة البحرية الأمريكية، إن تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام دبابات "أبرامز" سيستغرق الكثير من الوقت. ووافق النقيب على ما قاله الخبير سبنسر، مشيرا إلى صعوبة توفير الوقود في القوات الأوكرانية.

من جانبها نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصدر مطلع، أن أوكرانيا ستحصل من الولايات المتحدة على نسخة محسّنة من دبابات "أبرامز" لكنها ستكون من النسخة المعدة للتصدير وبدون سبيكة الدروع السرية.

ووفقا للصحيفة، تحظر السياسة الأمريكية تصدير دبابات "أبرامز" المحمية بالدروع التي تعتمد على اليورانيوم المنضب. وتعتبر تركيبة هذه السبيكة المستخدمة في الدروع سرية، وإذا تم بيع دبابات "أبرامز" في الخارج، فيتم تزويدها بصفائح دروع من أنواع أخرى.

المصدر: نوفوستي