"بوليتيكو": واشنطن ستزود أوكرانيا بنسخة معدّلة من "أبرامز" خالية من أي تجهيزات سرّية

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن واشنطن تنوي تزويد أوكرانيا بالنسخة المعدّلة من دبابات "إم1 أ2 أبرامز"، دون أن تحتوي على معدّات إضافية سرّية.

ونقلت "بوليتيكو" عن مصادرها، أن إصدار "إم 1 أ2" يعتبر أكثر تقدما من طراز أ1 القديم، والذي يتم وضعه في المستودعات.

وأضافت: "لكن الـ 31 دبابة التي من المخطط إرسالها لأوكرانيا لن تشتمل على مجموعة الأسلحة السرية التي تجعل أحدث نسخة منها دبابة مميتة."

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد في وقت سابق أن واشنطن ستنقل 31 دبابة "أبرامز" إلى كييف.

المصدر: RT