لافروف يشير إلى محاولات وسائل إعلام غربية تشويه زيارته لإفريقيا ويسمي إحداها

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن وسائل الإعلام الغربية حاولت تشويه زيارة الوفد الروسي للدول الإفريقية مستشهدا بمادة لقناة "يورونيوز".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات الوزير مع نظيره الإريتري عثمان محمد، حيث قال لافروف: "كان هناك مراسلون إعلاميون في جنوب إفريقيا وإسواتيني وأنغولا يجسدون صراحة مصالح آلة الإعلام الغربية، وحكومات تلك الدول تدرك ذلك جيدا. وكانت هناك محاولات لتغطية زيارتنا على نحو مشوه"، فيما أشار لافروف إلى أنهم أعادوا إنتاج الصورة التي تحاول وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية رسمها.

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وكمثال على ذلك، لفت الوزير الانتباه إلى مادة قناة "يورونيوز" تعليقا على زيارة جنوب إفريقيا والتي جاء فيها أن لافروف ذهب إلى هناك على الرغم مما يسببه ذلك من "رد فعل سلبي في البلاد".

في الوقت نفسه، أكد لافروف على أنه في مواد وسائل الإعلام الروسية، فإن أي تقرير عن العلاقات بين روسيا والغرب "يتضمن اقتباسات وتصريحات مباشرة لقادة غربيين يتحدثون بلهجة معادية لروسيا بحدة، ثم يعلق عليها المحللون السياسيون لدينا".

وتابع الوزير: "لم أكن كسولا، وشاهدت القنوات الغربية خلال رحلة العمل. لا يدور الحديث هناك عن تقديم أي حجج روسية ولو حتى جزئية على الأقل. هذه القنوات تبث شعاراتها فقط للمشاهدين".

المصدر: تاس