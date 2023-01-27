لافروف: روسيا وإريتريا تدرسان إمكانية استخدام الإمكانات اللوجستية لميناء مصوع

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن روسيا وإريتريا تخططان لدراسة مفصلة لإمكانية استخدام الإمكانات اللوجستية لميناء مصوع، والترانزيت عبر مطار هذه المدينة.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره الإريتري: "من بين الخطط الواعدة التي ستتم دراستها بالتفصيل، أذكر إمكانية استخدام الإمكانات اللوجستية لميناء مصوع، وكذلك لمطار هذه المدينة الذي يثير الاهتمام بإمكانياته في مجال الترانزيت. الجانب الإريتري مهتم بهذا الموضوع، ونحن مستعدون للمساعدة".

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ونوه لافروف كذلك بتشكيل آلية مشتركة بين الدولتين للتشاور في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار، وسيتم بحث إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة بما في ذلك في الزراعة والاتصالات والتعدين والطاقة.

ووفقا للوزير الروسي، "سيتم كذلك النظر في خطوات ملموسة يتعين اتخاذها لحماية تعاوننا من العقوبات الغربية غير الشرعية".

وأكد لافروف كذلك على أن الدولتين، ستعملان على تعزيز الإطار القانوني للعلاقات الثنائية وتسريع توقيع عدد من الوثائق، بما في ذلك مذكرة حول التعاون الثقافي، واتفاقية الاعتراف المتبادل بالشهادات العلمية.

وقال لافروف: "الوثيقة الأخيرة هي لمصلحة المواطنين الإريتريين الذين يدرسون في بلادنا. في العام الدراسي القادم، سنخصص 22 منحة دراسية، ونحن على استعداد لزيادة هذا العدد".

المصدر: تاس